Бату Хасиков отреагировал на протест против бывшего главы ДНР в Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков счел провокацией протест против Дмитрия Трапезникова, который ранее занимал должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и сейчас возглавляет администрацию Элисты. Об этом руководитель региона сообщил в своем видеообращении в Instagram.

«Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать», — сказал он.

По словам Хасикова, приглашение Трапезникова в Элисту было его личным решением. Политик считает, что бывший глава ДНР имеет хороший опыт, поскольку занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства в Донбассе. «По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», — добавил глава Калмыкии.

Хасиков также указал на запущенность накопившихся в Элисте проблем. По его словам, это коррупция и криминал, которые стали главным препятствием на пути развития города и республики. Кроме того, как подчеркнул руководитель региона, городской бюджет страдает от нехватки средств, а счета многих городских организаций заблокированы.

Он добавил, что Трапезников подготовил комплексную программу развития Элисты, которая уже получила высокую оценку, и призвал жителей города дать новому мэру время проявить себя.

29 сентября, по информации издания «Калмыкия-Онлайн», в Элисте прошла несогласованная акция против назначения Трапезникова. Местные жители отметили, что он не имеет никакого отношения к Калмыкии и поэтому не должен занимать должность градоначальника. По некоторым данным, на митинг вышли до 200 человек.

Перед собравшими пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова, но участники митинга прервали его выкриками. За день до акции на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности.

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Дмитрий Трапезников с 31 августа по 7 сентября 2018 года был исполняющим обязанности главы ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко и в итоге уступил этот пост Денису Пушилину, нынешнему главе ДНР. Более года каких-либо новостей о судьбе Трапезникова не было. 26 сентября он возглавил администрацию Элисты. По его словам, город находится в депрессивном экономическом состоянии. «Необходимо выравнивать экономику, надо приложить хозяйственную руку: здесь, конечно, нужно и дороги делать, и наружное освещение», — рассказал он, добавив, что в числе задач — сделать комфортный благоустроенный город.

В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики. До начала конфликта в Донбассе занимался бизнесом, состоял на госслужбе, работал в футбольном клубе «Шахтер».

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