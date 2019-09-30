Кремль высказался о «специальных задачах» Бату Хасикова в Донбассе

Глава Калмыкии Бату Хасиков не работал на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи Хасиков выполнял в этом регионе, если судить о качествах нового мэра Элисты — бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова — по его прошлой работе. «Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял. Возможно, он выполнял другие задачи», — сказал представитель Кремля, предложив осведомиться об этом у самого Хасикова.

Назначение Трапезникова мэром Элисты по предложению главы Калмыкии, состоявшееся 26 сентября, вызвало недовольство в республике, которое вылилось в акцию протеста, прошедшую 29 сентября. Хасиков в обращении к жителям региона призвал их «не выкрикивать лозунги» и поддержал градоначальника, отметив, что тот «имеет хороший опыт», поскольку занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства в Донбассе. Несмотря на выступление главы республики, митингующие запланировали новую акцию на 1 октября.

В Кремле в связи с назначением Трапезникова ранее заявили, что главное, чтобы этот процесс соответствовал российскому законодательству.

О судьбе Трапезникова не было никаких новостей после того, как он 7 сентября 2018-го покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР новый мэр Элисты в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

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