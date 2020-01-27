Путин назначил нового заместителя главы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главы Росгвардии. Соответствующий указ размещен в понедельник, 27 января, на портале правовой информации

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. С 1980 по 1988 год проходил службу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона обеспечения учебного процесса по политической части.

Стригунов был командующим Сибирским округом войск Росгвардии с 2016 года. Звание генерал-полковника он получил в 2017 году.

22 января сообщалось, что Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России.

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