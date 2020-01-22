Чайку освободили от должности генерального прокурора

Совет Федерации на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 января.

Сенаторы поблагодарили Чайку за конструктивное и плодотворное сотрудничество с верхней палатой парламента, а также за весомый вклад в укрепление законности в стране.

Накануне благодарность Чайке выразил президент Владимир Путин. Он отметил позитивные тенденции в работе по борьбе с коррупцией и надзоре за соблюдением законодательства в социальной сфере.

Ранее Путин рекомендовал освободить Чайку от должности в связи с переходом на другую работу. Позже в Кремле уточнили, что ему предложили должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

На пост генпрокурора глава государства предложил кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова.

68-летний Чайка стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи лет занимал пост министра юстиции.

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