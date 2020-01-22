Должность полпреда президента в СКФО назвали развитием карьеры Юрия Чайки

Предложение занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сделанное президентом Владимиром Путиным бывшему генпрокурору Юрию Чайке, свидетельствует о возможности продолжения и развития карьеры. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал российский политолог, аналитик и обозреватель Михаил Виноградов.

«В случае Чайки, сохраняющего, к тому же, пост члена Совета безопасности, это важное назначение, свидетельствующее о продолжении и развитии его карьеры», — заявил эксперт.

Он отметил, что институт полпредов сегодня состоит из двух больших категорий. «Первые — это те, для кого это назначение — вариант почетной отставки. Вторые — те, для кого это назначение является горизонтальным или вертикальным продвижением, возможностью возвращения на федеральные посты, как это было с Бегловым, Бабичем или Гордеевым. И в целом, это демонстрация того, что на значимый участок назначается значимая персона. Я думаю, что в случае Чайки можно говорить о втором сценарии. Северный Кавказ – это один из ключевых блоков, и там в последнее время довольно часто происходит ротация полпредов, но не удается, может быть, найти нужную интонацию. При этом значимость этого региона очевидна: в условиях, когда не хватает экономических и политических источников для саморазвития региона, особенно в нынешней ситуации оживления политический жизни внутри страны, особое значение имеет стабильность в регионе», — подчеркнул эксперт.

Ранее 21 января стало известно, что бывший генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, формально соответствующий указ еще не подписан.

О желании Путина освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу стало известно 20 января. На пост главы Генпрокуратуры президент предложил кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова.

Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи лет занимал пост министра юстиции.