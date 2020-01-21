Заместитель генпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Telegram -канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.

Как отмечается, заявление на увольнение также подал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

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Как сообщил источник «Ленты.ру», решение об отставке будет принимать новый генеральный прокурор. Он также уточнил, что о намерении уволиться сообщили два заместителя генпрокурора и четыре начальника управления, все — генералы юстиции.

20 января сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. Путин предложил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.

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