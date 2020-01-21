Заместитель генпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Telegram -канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.
Как отмечается, заявление на увольнение также подал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Как сообщил источник «Ленты.ру», решение об отставке будет принимать новый генеральный прокурор. Он также уточнил, что о намерении уволиться сообщили два заместителя генпрокурора и четыре начальника управления, все — генералы юстиции.
20 января сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. Путин предложил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.