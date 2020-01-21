Претендующий на пост генпрокурора рассказал об «огромных» полномочиях ведомства

Претендующий на пост генерального прокурора России заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов заявил, что прокурорам не нужно расширять полномочия. Об этом во вторник, 21 января, сообщает «Интерфакс».

Выступая перед сенаторами в Совете Федерации, Краснов заявил, что в настоящее время у надзорного ведомства «достаточный инструментарий». Он подчеркнул, что у прокуратуры «огромные» полномочия.

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Краснов также отметил, что проведенная реформа по разделению полномочий СКР и Генпрокуратуры была эффективной.

Кроме того, кандидат на пост генпрокурора считает, что сроки арестов и предварительного расследования нужно сокращать, добавляет РИА Новости .

Ранее, 20 января, сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя СКР Краснова на пост генерального прокурора. Сейчас пост генпрокурора занимает Юрий Чайка. Чайку предложено освободить от этой должности в связи с переходом на другую работу.

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