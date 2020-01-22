В России сменился генпрокурор

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России, сенаторы единогласно поддержали кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК), сообщает ТАСС в среду, 22 января.

Краснов принял присягу при вступлении на должность. «Мой опыт работы в Следственном комитете позволит мне по-новому смотреть не только на работу Следственного комитета, но и МВД», — сказал он.

Материалы по теме Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку На его место придет генерал из Следственного комитета

Новый генпрокурор добавил, что никакого противостояния между СК и Генпрокуратурой нет.

Ранее в среду Совфед освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Члены верхней палаты парламента поблагодарили его за работу по укреплению законности в стране. Чайке предложили занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

43-летний Игорь Краснов в 2016 году он стал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина. В этой должности он расследовал ряд резонансных дел, в частности, покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!