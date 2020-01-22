На принятии присяги нового генпрокурора России заметили конфуз

Новый генеральный прокурор России Игорь Краснов формально нарушил порядок принятия присяги. Прямую трансляцию вел телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ».
На кадрах заметили конфуз: Краснов начинает речь, затем кладет руку на Конституцию. Согласно протоколу, принимающий присягу должен соблюдать обратную последовательность.
Краснов был утвержден Советом Федерации в должности генпрокурора в среду, 22 января. Сенаторы единогласно поддержали его кандидатуру.
В 2016 году Краснов стал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина. В этой должности он расследовал ряд резонансных дел, в частности, покушение на Анатолия Чубайса, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и убийство политика Бориса Немцова.
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