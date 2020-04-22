Путин назначил генерала заместителем главы СКР

Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР). Президентский указ об этом опубликован в среду, 22 апреля, на официальном сайте правовой информации.

Кабурнеев будет курировать вопросы следствия. Его предшественник на этом посту, Игорь Краснов, в январе 2020 года был утвержден Генпрокурором России. Под его руководством в последние годы расследовалось множество антикоррупционных и резонансных дел, в том числе — катастрофа самолета президента Польши Леха Качиньского и деятельность крупных оргпреступных группировок.

Кабурнеев родился в Москве в 1966 году. С октября 2013 по март 2017 года возглавлял Следственное управление СКР по Республике Дагестан, а затем — Главное следственное управление СКР. До этого он много лет трудился в прокуратуре города Москвы, будучи Солнцевским и Измайловским межрайонным прокурором.

После Кабурнеев работал в Генпрокуратуре, где в апреле 2008 года получил классный чин государственного советника юстиции 3 класса (соответствует званию генерал-майора). Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени и орденом Мужества, ведомственными наградами.

Звание генерал-лейтенанта юстиции было присвоено ему 12 декабря 2016 года. Этим же указом Эдуард Кабурнеев был освобожден от должности руководителя ГСУ СКР.

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