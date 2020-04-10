Раскрыты подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском

Следственный комитет России (СКР) продолжает расследование уголовного дела о крушении в 2010 году польского самолета Ту-154М в Смоленске: в результате катастрофы погиб президент страны Лех Качиньский, а также сопровождавшие его политики и военные. Об этом в пятницу, 10 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Историю десятилетнего расследования можно прочесть здесь.

«По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа и привели к трагедии», — рассказала Петренко.

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По словам официального представителя СКР, экипаж продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения о приближении земли. В результате на высоте около 11 метров борт столкнулся со стволом дерева. В результате отрыва части крыла самолет стал вращаться и, перевернувшись, упал на землю.

«Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и на территории Польши», — отметила Петренко.

Она подчеркнула, что в рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Всего СКР исполнил свыше 40 запросов польской стороны и далее открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной.

28 октября 2019 года сообщалось, что российские и польские следователи в очередной раз осмотрят обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского.

Самолет Ту-154М ВВС Польши потерпел крушение в апреле 2010 года под Смоленском. На борту находились высокопоставленные польские политики, в том числе Лех Качиньский с супругой. Они летели на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году. Все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.

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