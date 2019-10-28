Россия покажет полякам обломки самолета Леха Качиньского

Российские и польские следователи в очередной раз осмотрят обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского. Об этом в понедельник, 28 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

В состав прибывших вошли представители Национальной прокуратуры Польши. Они осмотрят интересующие их части самолета вместе с сотрудниками Главного следственного управления и Криминалистического центра СКР. В ведомстве отметили готовность к взаимодействию с иностранными коллегами по вопросу расследования.

Самолет Ту-154М ВВС Польши потерпел крушение в апреле 2010 года под Смоленском. На борту находились высокопоставленные польские политики, в том числе Лех Качиньский с супругой. Они летели на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году. Все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.

Расследование крушения самолета в России завершено. По данным следствия, причиной случившегося стали ошибки экипажа, который не прервал заход на посадку в условиях плохой видимости.

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