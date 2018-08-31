Россия отмела польскую версию о взрыве самолета Качиньского

Версия о взрыве на борту самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года проверялась российскими следователями и не нашла своего подтверждения, причиной авиакатастрофы стали ошибочные действия экипажа. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«У российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего. К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли», — отметила она.

По ее словам, все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены.

Материалы по теме Бесконечная история Польша провела еще три расследования причин авиакатастрофы под Смоленском

«Версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования», — подчеркнула представитель СКР.

С 3 по 7 сентября польские следователи проведут дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске. Они уже 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов, добавили в СКР.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, потерпел катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!