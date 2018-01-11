Боявшийся России поляк возглавит расследование крушения самолета Качиньского

Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич возглавит правительственную подкомиссию, повторно расследующую обстоятельства крушения самолета Ту-154 президента Леха Качиньского. Об этом в четверг, 11 января, сообщает информационный портал Niezalezna.
Мачеревич ранее инициировал создание подкомиссии и отстаивал версию о взрыве на борту. В результате перестановок, произведенных новым премьер-министром Матеушем Моравецким, политик лишился поста министра обороны. Его место занял бывший глава МВД Мариуш Блащак.
Мачеревич неоднократно заявлял, что боится угрозы со стороны Москвы. В частности, 15 августа прошлого года он сообщил, что почувствовал угрозу независимости своей страны со стороны России.
10 января в Польше раскрыли новые подробности крушения Ту-154. В Варшаве утверждают, что «левое крыло самолета президента было разрушено в результате серии взрывов».
Сообщается как минимум о трех внутренних взрывах в крыле. При этом не указывается, в результате каких проведенных экспериментов и исследований были сделаны такие выводы.
Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, разбился в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Расследование продолжается как в Польше, так и в России.