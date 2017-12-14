Президент России предложил Польше поискать у себя взорвавших самолет Качиньского

Президент России Владимир Путин назвал чушью и блефом попытки польских властей возложить ответственность за катастрофу Ту-154М президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года на Москву. Об этом глава государства заявил во время большой-пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Самолет откуда взлетел, из Москвы или из Варшавы? Вот там и положили [взрывчатку]. (...) Ищите у себя, значит», — заявил Путин, комментируя информацию о наличии следов взрывчатых веществ на обломках лайнера.

По словам российского лидера, нужно относиться к произошедшей катастрофе как к трагедии и не использовать ее в политических целях. «Хотите осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Чтобы поднять [политические] рейтинги внутренние?» — задался вопросами Путин.

25 октября сообщалось, что из отчета первой польской комиссии, занимавшейся расследованием катастрофы Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, по просьбе России была изъята запись, которая может свидетельствовать о взрыве, произошедшем на борту лайнера. Gazeta Polska утверждала, что Москва якобы попросила указать, что на одном из бортовых самописцев не было зафиксировано последних двух с половиной секунд полета и что предыдущие две секунды имеют аномалии. «Этот 4,5-секундный фрагмент с резким скачком температуры и был найден в записи регистратора», — уточнило издание.

9 августа новая польская комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, выпустила заявление, в котором указывалось, что левое крыло самолета Качиньского начало разрушаться перед контактом с деревом и многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва. В Следственном комитете России это сочли безосновательным.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, потерпел катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.

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