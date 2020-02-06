Путин уволил четырех генералов и полковника

Четыре генерала и один полковник из МВД и МЧС освобождены от занимаемых должностей указом президента России Владимира Путина. Документ в четверг, 6 февраля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди освобожденных от должности — начальник Управления Министерства внутренних дел (УМВД) по Амурской области генерал-майор Николай Аксенов, начальник УМВД по Приморскому краю генерал-майор Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор Виктор Половников.

Кроме того, от должностей освобождены заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СКР) по Московской области полковник юстиции Александр Сарафанов и начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru