Раскрыт порядок голосования по поправкам в Конституцию для болеющих граждан

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) раскрыли порядок голосования по поправкам в Конституцию для болеющих граждан. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на секретаря ЦИК Майю Гришину.

Отмечается, что при входе на избирательный участок всем будут измерять температуру тела. Те, у кого она окажется повышенной, будут направлены в отдельное помещение, где граждане смогут оформить заявление для голосования вне участка. Затем в это же помещение занесут урну для «бесконтактного» голосования.

«И он [гражданин] проголосует, несмотря на то что у него не очень хорошо все со здоровьем. Раз пришел, значит, нужно обеспечить его право», — отметила Гришина.

Кроме того, особый порядок правил будет действовать и для здоровых россиян. Теперь им не придется передавать паспорт члену ЦИК прямо в руки. Показать документ будет достаточно на определенном расстоянии.

Глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. От идеи провести голосование в день парада Победы российский лидер отказался, отметив, что не следует смешивать два значимых события.

1 июля сделали выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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