Песков раскрыл планы Путина на голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин может проголосовать за поправки к Конституции в один из семи дней, отведенных для голосования. Пока глава государства планирует сделать это лично, а не дистанционно. Планы Путина раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 10 июня.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. На всех участках избирателям будут измерять температуру.

Ввести изменения в основной закон российский лидер предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Президент отмечал, что здоровье граждан — в приоритете. После улучшения эпидемиологической обстановки в России Путин объявил новую дату и призвал россиян принять в голосовании активное участие.

В числе предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!