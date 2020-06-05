Путин настоял на закреплении в Конституции ответственного отношения к животным

Президент России Владимир Путин настоял на закреплении новой нормы в Конституции — ответственного отношения к животным. Об этом в пятницу, 5 июня, он рассказал во время разговора в формате онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками, передает ТАСС.

По его мнению, подобная норма, заложенная в основание государственного устройства, является проявлением цивилизованности страны в современном мире.

Во время встречи об ответственном отношении к животным спросил спортсмен-паралимпиец и член Общественной палаты Сергей Бурлаков. Он заявил, что упоминание такой нормы в тексте поправок к Основному закону очень важно и необходимо россиянам.

2 июня стали известны меры безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на местах проведения избирательных мероприятий будут присутствовать от 8 до 12 человек в час. Кроме того, россияне будут пользоваться разными направлениями, чтобы зайти, а потом выйти из участка.

1 июня президент России подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В рамках профилактических мер на участках избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерят температуру.

В числе предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!