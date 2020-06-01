Путин подписал указ о голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам Конституцию 1 июля. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится об установленной дате голосования и необходимости учитывать складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавируса. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее глава государства объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Предварительно Путин узнал у министра образования, не помешает ли всенародное голосование проведению ЕГЭ, и получил отрицательный ответ. Также он призвал россиян принять активное участие в голосовании.

Изначально голосование по предложенным президентом поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Этот день объявлен нерабочим с сохранением работникам зарплат.

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