В ЦИК назвали голосование по Конституции безопаснее похода в магазин

Проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин», — сказала она.

По словам Памфиловой, голосование пройдет при тотальном общественном наблюдении, а в нескольких регионах допускается дистанционное электронное голосование. Глава ЦИК отметила, что на входах в участки будут оборудованы места для измерения температуры и дезинфекции рук.

Ранее 1 июня президент России Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию — оно пройдет 1 июля. Предварительно глава государства узнал у министра образования, не помешает ли всенародное голосование проведению ЕГЭ, и получил отрицательный ответ. Также Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании.

Изначально голосование по предложенным президентом поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Этот день объявлен нерабочим с сохранением работникам зарплат.

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