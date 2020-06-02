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Перечислены меры безопасности на участках для голосования по Конституции

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Перечислены меры безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом во вторник, 2 июня, рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС.

Памфилова заявила, что при проведении мероприятия на участках будут присутствовать от 8 до 12 человек в час. Такое решение было принято в связи с обеспечением безопасности граждан во время распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, так организаторы смогут сохранить «принцип бесконтактности». Кроме того, россияне будут пользоваться разными направлениями, чтобы зайти, а потом выйти из избирательного участка.

«С уверенностью можно сказать, что в день общероссийского голосования и в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, мероприятия будут выполнены», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК также рассказала, что после переноса первой даты голосования комиссия не переставала работать, разве что пришлось приостановить решение тех вопросов, которые напрямую зависят от назначенного времени мероприятия.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в России не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию. Угрозу мероприятию из-за коронавируса оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Он призвал россиян принять активное участие в голосовании.

Изначально голосование было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Этот день объявлен нерабочим с сохранением работникам зарплат.

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