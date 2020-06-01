Жириновский назвал оптимальной дату голосования по поправкам к Конституции

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал 1 июля — дату голосования по поправкам к Конституции — оптимальной. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет возможность досрочно голосовать, то есть не только 1 июля, а целую неделю, поэтому здесь можно только положительно оценить», — заявил политик.

Жириновский считает, что позже провести такое мероприятие было бы менее комфортно, так как «все-таки экзамены будут во всех школах». Уточняется, что большее количество избирательных участков расположено на территориях школьных учреждений.

Кроме того, глава ЛДПР также сказал, что решение президента России разделить даты парада Победы и голосования по поправкам к Конституции было верным. Позже состоится акция «Бессмертный полк», а в сентябре пройдут очередные выборные кампании депутатов в Госдуму, а также глав регионов, и «все войдет в нормальную колею», отметил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам Конституцию 1 июля. Он призвал россиян принять активное участие в голосовании.

Изначально голосование по предложенным президентом поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его отложили на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. Его пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Этот день объявлен нерабочим с сохранением работникам зарплат.

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