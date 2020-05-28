Названы основные атрибуты «эпохи Путина»

Основными атрибутами периода президентства Владимира Путина станут геополитические решения и развитие российской армии. Об этом в интервью с газетой «Известия» заявил президент фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон.

«Ремиссия в нулевые, обороноспособность в десятые. Но главное по охвату и глубине влияния — Крым, вернувший жителям России понятие "мы"», — перечислил Ослон, отвечая журналисту на вопрос, что войдет в учебники истории в параграф об «эпохе Путина». Он также отметил, что авторы пособий не забудут и победу над коронавирусом.

При этом самые популярные в этот период российские политики, по мнению директора фонда, кроме президента — это руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал публикацию Bloomberg о якобы низких рейтингах Путина. По его словам, таким образом США пытаются дискредитировать российского лидера и основные институты власти в стране. Агентство опубликовало график, согласно которому рейтинг доверия президенту составляет 27 процентов, в то время как реальный его уровень — 67,9 процента.

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