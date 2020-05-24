ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составляет 67-68 процентов, позитивная оценка его работы — 61-63 процента. Такие данные привел глава ВЦИОМ Валерий Федоров, отреагировав на статью Bloomberg о рейтинге главы государства, передает РИА Новости.

Федоров пояснил, что электоральный рейтинг президента России в последний раз публиковался в 2018 году. «Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен», — отметил глава ВЦИОМ.

Ранее посольство России в США призвало редакцию агентства Bloomberg принести извинения своим читателям за публикацию дезинформации об уровне доверия Путину. Дипломаты раскритиковали опубликованный изданием материал о рейтинге главы государства. В нем со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели действующего президента составляют 27 процентов. В то же время реальный уровень доверия населения Путину — 67,9 процента.

По мнению российских представителей, Bloomberg, размещая подобные материалы, демонстрирует полное неуважение к своим читателям. Они призвали агентство опубликовать настоящие данные.

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