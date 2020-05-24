Дипломаты призвали Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Посольство России в США призвало редакцию агентства Bloomberg принести извинения своим читателям за публикацию дезинформации об уровне доверия президенту РФ Владимиру Путину среди населения. Об этом российская дипмиссия сообщила в своем Facebook-аккаунте.

Дипломаты раскритиковали опубликованный изданием материал о рейтинге Путина. В нем со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели действующего президента составляют 27 процентов. В то же время реальный уровень доверия населения Путину — 67,9 процента.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об "отрицательной динамике" в России», — подчеркнули российские представители.

Они также отметили, что Bloomberg, размещая подобные материалы, демонстрирует полное неуважение к своим читателям, и призвали агентство опубликовать настоящие цифры.

Ранее Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg извинений из-за статьи об эпидемии коронавируса в России. Дипломаты указали, что агентство, сославшись на Всемирный банк, выдало неверную информацию по количеству больничных коек в стране.

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