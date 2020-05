Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с коронавирусом

Агентство Bloomberg уже второй раз изменило название статьи о смертности от коронавируса в России.

Изначально материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок поправили на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

Последняя правка в материале Bloomberg указана от 16 мая. Теперь статья называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19»

В материале, о котором идет речь, Bloomberg пишет, что Россия по распространению коронавируса уступает лишь США. Также в статье написано, что медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».

«Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — пошутила тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Также она заявила о развернутой США против России кампании по дезинформации в контексте коронавируса.

Также в МИД назвали фейком подобные статьи газет Financial Times и The New York Times. Дипломаты обратили внимание на то, что единомыслие «независимых» англоязычных изданий давно не вызывает удивления. При этом их возмутило игнорирование азов профессиональной журналистики, так как в материалах не была дана возможность высказаться представителям России.

За весь период эпидемии в России заболели 272 043 человека. Скончались 2537 пациентов с коронавирусом, выздоровели 63 166 человек. В США заразились 1 464 057 человек, умерли более 88 тысяч.

