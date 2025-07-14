Бразильский боец UFC захотел получить российское гражданство

Бразильский боец UFC Уокер захотел получить российское гражданство

Бразильский боец смешанного стиля Вальтер Уокер захотел получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель спортсмена, слова которого приводит ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что у бойца уже есть вид на жительство. «Он планирует получить гражданство РФ, процесс будет поступательным», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Уокер вышел на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США под песню «Матушка». После этого он одержал победу над американцем Кеннеди Нзечукву в первом раунде.

Ранее Уокер назвал себя наполовину русским. Он признался, что очень любит Россию, где встретил жену и где у них родилась дочь.