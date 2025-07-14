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13:26, 14 июля 2025Спорт

Бразильский боец UFC захотел получить российское гражданство

Бразильский боец UFC Уокер захотел получить российское гражданство
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля Вальтер Уокер захотел получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель спортсмена, слова которого приводит ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что у бойца уже есть вид на жительство. «Он планирует получить гражданство РФ, процесс будет поступательным», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Уокер вышел на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США под песню «Матушка». После этого он одержал победу над американцем Кеннеди Нзечукву в первом раунде.

Ранее Уокер назвал себя наполовину русским. Он признался, что очень любит Россию, где встретил жену и где у них родилась дочь.

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