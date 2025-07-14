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13:11, 14 июля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в европейской стране

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов Испании
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

У южных берегов Испании произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали утром понедельника, 14 июля, в 7:13 по местному времени (8:13 мск). Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 55 километрах к юго-востоку от города Альмерия с населением почти 200 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине два километра. Данных о пострадавших и разрушениях в европейской стране не поступало.

Ранее в Японии рассказали, что за три недели в стране произошло более 2000 землетрясений. Мощность подземных толчков была в диапазоне от 1 до 5 баллов. Сейсмологи подчеркнули, что в этом году сейсмическая активность гораздо выше, чем в 2024-м.

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