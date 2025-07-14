Тысячи землетрясений произошли в Японии за короткий срок

NHK: В Японии произошло более 2000 землетрясений за три недели

За последние три недели у побережья Японии недалеко от островов Токара произошло более 2000 землетрясений. О росте сейсмической активности в столь короткий срок пишет NHK со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Так, с 21 июня специалисты зафиксировали подземные толчки 2002 раза. Их мощность была в диапазоне от 1 до 5 баллов.

«Повышенная сейсмическая активность у побережья островов Токара наблюдалась в позапрошлом году и четыре года назад, но количество землетрясений на этот раз намного больше, чем в прошлом», — подчеркнули сейсмологи.

Ранее власти Японии начали усиленную подготовку к мегаземлетрясению, которое может обрушиться на страну в ближайшие 30 лет. В стране построят дополнительные дамбы, укрепят защитные сооружения, возведут укрытия для эвакуации жителей, расширят программы обучения населения и улучшат системы раннего оповещения о катастрофах. Однако тревогу у жителей вызывает тот факт, что точное время и эпицентр землетрясения предсказать невозможно.