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17:53, 2 июля 2025Экономика

В Японии приготовились к мегаземлетрясению

Власти Японии предупредили о вероятности разрушительного мегаземлетрясения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии предупредили жителей о большой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в разломе Нанкай в ближайшие годы. Власти начали готовиться к катастрофе, чтобы сократить число жертв, сообщает газета Asahi.

Подземные толчки магнитудой 8-9 в этом желобе у юго-западного побережья страны могут стать источником катастрофы и вызвать масштабные цунами, экономические потери от которых достигнут триллионы долларов. Вероятность такого землетрясения в ближайшие 30 лет специалисты оценивают в 80 процентов.

В связи с этим правительство Японии обновило план реагирования на чрезвычайные ситуации. В стране построят дополнительные дамбы, укрепят защитные сооружения, возведут укрытия для эвакуации жителей, расширят программы обучения населения и улучшат системы раннего оповещения о катастрофах. Однако тревогу у жителей вызывает тот факт, что точное время и эпицентр землетрясения предсказать невозможно.

Ранее мощное землетрясение произошло на Камчатке. Землетрясение было зафиксировано в среду, 2 июля. Магнитуда явления составила 5,2. Его эпицентр находился в 51 километре от города Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине более чем 88 километров.

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