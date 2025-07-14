На Украине скопировали российские антидроновые патроны

Forbes: ВСУ начали применять антидроновые патроны для автоматов

Антидроновые патроны для автоматов, которые являются копией российской разработки, начали выпускать на Украине. Боеприпасы уже применяют, пишет американское издание Forbes.

Антидроновый боеприпас выполнен на базе гильзы стандартного патрона калибра 5,56 миллиметра НАТО. Каждый патрон содержит пять дробинок, а несколько выстрелов позволяют создать облако поражающих элементов. Как пишет издание, патрон дает возможность сбивать небольшие дроны на дальности до 50 метров.

Отмечается, что Киев планирует нарастить производство, чтобы обеспечить минимум один магазин с такими патронами каждому солдату. В публикации подчеркнули, что системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ обеспечивают некоторую защиту от дронов, но их недостаточно для прикрытия всей линии фронта. Кроме того, Вооруженные силы России применяют дроны, которые могут обходить существующие средства защиты.

«Видеозаписи показывают, что, когда украинские солдаты обнаруживают приближающийся беспилотник, они, как правило, пытаются спрятаться, поскольку знают, что им вряд ли удастся сбить беспилотники обычным оружием», — пишет издание.

В марте стало известно, что российские бойцы в зоне спецоперации активно применяют антидроновые патроны для автоматов Калашникова. Стандартный патрон оснащают термоусадочной трубкой, которая несет семь дробинок. Количество и размер дроби определили опытным путем.