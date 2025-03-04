Названа особенность антидроновых патронов для АК

«Известия»: Российские бойцы создают антидроновые патроны с дробью для АК

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции активно применяют самодельные антидроновые патроны для автоматов Калашникова (АК). Особенности изделий назвали в публикации «Известий».

«Такие боеприпасы состоят из штатной автоматной гильзы с порохом и "контейнером" с дробью. Его оболочка — термоусадочная трубка для электропроводов. "Начинка" — семь дробинок», — пишет издание.

Отмечается, что бойцам 110-го полка 51-й армии удалось определить оптимальное количество дроби, ее размер и центровку. Это обеспечивает точность и надежность работы автоматики оружия. Если допустить ошибку при создании такого патрона, у стрелка могут возникнуть проблемы с перезарядкой.

Облако дроби повышает вероятность поражения малоразмерной и маневренной цели.

В октябре 2024 года госкорпорация «Ростех» впервые представила антидроновые патроны IGLA на выставке ORELEXPO в Москве. Патроны 12-го калибра предназначены для поражения беспилотников на расстоянии 30-50 метров.