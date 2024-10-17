Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:52, 17 октября 2024Наука и техника

«Ростех» представил антидроновые патроны на выставке в Москве

«Ростех» представил антидроновые патроны IGLA на выставке ORELEXPO

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» впервые представила антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX на выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в Москве. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Патроны эффективно справляются с прочными металлическими и пластиковыми элементами БПЛА за счет плотной и широкой осыпи дроби. Для дистанций до 30 метров предусмотрен бесконтейнерный вариант исполнения патрона LEX 30, для целей на расстоянии до 50 метров используется контейнерный вариант LEX 50», — говорится в сообщении.

Патроны калибра 12/76 предназначены для поражения низколетящих малоразмерных дронов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения. Скорость полета дроби в патронах составляет не менее 435 метров в секунду, а кучность выстрела — около 60 процентов. Патроны можно снаряжать дробью 0000-5 или картечью размером 6,2-8,5 миллиметра.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Также в линейке изделий представлены патроны IGLA LEX Tracer со световым элементом для визуализации полета дроби и IGLA LEX 100, оснащенные сверхтвердой дробью для уничтожения целей на дистанциях до 100 метров.

В сентябре боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что антидроновые патроны с кевларовой нитью хорошо показывают себя в зоне спецоперации. По его словам, для поражения дронов-камикадзе лучше использовать карабины «Сайга» или многозарядные помповые ружья.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      Врач предупредила о печальных последствиях экстремального похудения

      В КНДР перестали использовать календарь чучхе

      В России обрушилась выдача одного вида кредитов

      «Ростех» рассказал о превращении «мангала» в штатный элемент

      В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Синвара в Газе

      Великобритания разместит танки Challenger 3 вблизи границы с Россией

      Минпромторг оценил риски нехватки алкоголя в России перед Новым годом

      Полина Гагарина подала иск в Европейский суд. Певица пытается снять санкции ЕС

      Россиянку захотели наградить после общения с мошенниками с Украины ради мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше