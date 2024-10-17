«Ростех» представил антидроновые патроны на выставке в Москве

«Ростех» представил антидроновые патроны IGLA на выставке ORELEXPO

Госкорпорация «Ростех» впервые представила антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX на выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в Москве. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Патроны эффективно справляются с прочными металлическими и пластиковыми элементами БПЛА за счет плотной и широкой осыпи дроби. Для дистанций до 30 метров предусмотрен бесконтейнерный вариант исполнения патрона LEX 30, для целей на расстоянии до 50 метров используется контейнерный вариант LEX 50», — говорится в сообщении.

Патроны калибра 12/76 предназначены для поражения низколетящих малоразмерных дронов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения. Скорость полета дроби в патронах составляет не менее 435 метров в секунду, а кучность выстрела — около 60 процентов. Патроны можно снаряжать дробью 0000-5 или картечью размером 6,2-8,5 миллиметра.

Также в линейке изделий представлены патроны IGLA LEX Tracer со световым элементом для визуализации полета дроби и IGLA LEX 100, оснащенные сверхтвердой дробью для уничтожения целей на дистанциях до 100 метров.

В сентябре боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что антидроновые патроны с кевларовой нитью хорошо показывают себя в зоне спецоперации. По его словам, для поражения дронов-камикадзе лучше использовать карабины «Сайга» или многозарядные помповые ружья.