Раскрыта эффективность антидроновых патронов

«Известия»: патроны с кевларовой нитью эффективны против FPV-дронов

Антидроновые патроны с кевларовой нитью, которые используют российские бойцы, хорошо показывают себя в зоне спецоперации. Эффективность специальных боеприпасов против FPV-дронов раскрыл боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират в беседе с «Известиями».

«Хорошо показали себя специальные патроны с кевларовой нитью. В воздухе такой боеприпас раскрывается, образую крепкую сеть примерно метр диаметром. И шансы уничтожить дрон серьезно повышаются», — сказал он.

Пират подчеркнул, что против дронов-камикадзе лучше использовать многозарядные карабины «Сайга» или многозарядные помповые ружья, которые позволяют оперативно сделать несколько выстрелов.

Антидроновые патроны 12-го калибра содержат свинцовые сегменты, соединенные кевларовой нитью. Свинцовые элементы могут поражать детали дрона, а нить запутывается, выводя из строя винты беспилотника.

В августе на форуме «Армия-2024» «Ростех» представил антидроновые патроны IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr. В них используется порох с усиленными характеристиками и дробь повышенной твердости.