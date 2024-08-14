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17:28, 14 августа 2024Наука и техника

В России представили противодроновые патроны

«Ростех» представил на «Армии-2024» ружейные патроны IGLA для поражения дронов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» представила ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов, на форуме «Армия-2024». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На выставке показали патроны калибра 12/76 IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr для уничтожения низколетящих дронов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения. IGLA AnDr несет дробь 0000-5 или картечь размером 6,2-8,5 миллиметра. IGLA Vector AnDr дополнительно оснастили световым элементом для визуализации полета дроби, который позволяет корректировать стрельбу.

Противодроновые патроны отличаются от охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и увеличенной массой дроби повышенной твердости. Это позволяет поражать прочные пластиковые и металлические элементы беспилотников. Новые боеприпасы обеспечивают дальность поражения цели не менее 100 метров, а дистанция визуализации светового элемента у патрона IGLA Vector AnDr составляет 20-100 метров.

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В конструкции патрона IGLA AnDr предусмотрен бесконтейнерный вариант, который обеспечивает высокую осыпь дроби на расстоянии до 35 метров. Новые боеприпасы предназначены для сотрудников спецподразделений, а также служб безопасности и охраны важных объектов.

В мае российский военный рассказал, что охотничьи ружья хорошо показывают себя в борьбе с FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица»). Большая площадь поражения позволяет поражать маневренные и малоразмерные цели.

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      Даниил Иринин
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