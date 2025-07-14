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13:14, 14 июля 2025Бывший СССР

В Грузии опровергли слухи о похищении гражданки России

МВД Грузии опровергло слухи о похищении гражданки России в Тбилиси
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии опровергло слухи о похищении гражданки России Лауры Авторхановой из Тбилиси. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на ведомство.

«По полученной от нее информации, угроз или иных преступлений в ее адрес не совершалось», — сказано в публикации.

Отмечается, что сотрудники МВД провели с ней беседу. По информации ведомства, девушка будет переведена в приют для пострадавших.

В ночь на 14 июля стало известно, что родственники Авторхановой намерены увезти ее из Тбилиси, куда девушка сбежала, спасаясь от домашнего насилия. Уроженка Чечни позже сообщила, что с ней «все в порядке», и она не планирует возвращаться на родину.

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