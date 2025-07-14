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03:21, 14 июля 2025Бывший СССР

В Грузии похитили сбежавшую от домашнего насилия чеченку

В Грузии родственники похитили уроженку Чечни, сбежавшую от домашнего насилия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Грузии родственники похитили уроженку Чечни, сбежавшую от домашнего насилия. Об этом сообщает группа «Марем» в своем Telegram-канале.

Лаура Авторханова успела связаться с сотрудником шелтера в Тбилиси, сообщила, что ее нашла родня, и оставила точку геолокации. Когда правозащитник вместе с друзьями приехал по адресу, то обнаружил девушку в компании сестры и пяти чеченцев, которые напали на него и избили.

Позднее девушка вышла на связь и сообщила, что едет в полицию, чтобы написать заявление о желании добровольно покинуть территорию Грузии. Выяснив, в каком участке находится Авторханова, к зданию подтянулись неравнодушные люди. Беглянка вышла на балкон участка и заявила толпе, что сейчас с ней «все хорошо», и она не намерена возвращаться в Чечню.

В мае 2024 года на юге Москвы мужчины окружили отделение полиции, требуя выдать им сбежавшую от насилия в семье 19-летнюю девушку из Чечни. Лия Заурбекова скрылась в столице от родни, но накануне она столкнулась с отцом. Девушка обратилась к стражам порядка за защитой, однако за пределами отделения полиции ее уже ждали родственники. Тем не менее, благодаря правозащитникам ей удалось беспрепятственно выехать из страны.

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