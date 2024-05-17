Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

Бежавшая от семьи чеченка Заурбекова записала видео и попросила ее не искать

Сбежавшая из семьи и уехавшая из России 19-летняя чеченка Лия Заурбекова записала видео и попросила ее не искать. Об этом сообщает Telegram-канал «Марем».

Девушка заявила, что с ней все хорошо и на данный момент она в безопасности.

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов (Адам, депутат Госдумы от Чечни — прим. «Ленты.ру») — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — сказала Заурбекова.

Вечером 16 мая больше десяти неизвестных чеченцев окружили здание отдела полиции в Москве. Отмечается, что они ждали появления Заурбековой, попросившей у правоохранительных органов оградить ее от родственников, которые хотели насильно вернуть девушку в Чечню.

Затем ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что Заурбекова покинула отделение полиции. По его словам, девушка находится в безопасном месте, он пообещал следить за ее судьбой.

17 мая член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов сообщил, что Заурбекова покинула Россию. Правозащитник также отметил, что в России существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах».