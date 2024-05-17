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02:55, 17 мая 2024Россия

Правозащитник сообщил об отъезде из России бежавшей от семьи чеченской девушки

Член СПЧ Ионов заявил о покинувшей Россию чеченке Заурбековой, бежавшей от семьи

Кадр: Telegram-канал «Марем»

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов.

Правозащитник уточнил, что теперь нужно дождаться официального подтверждения от самой девушки. Ионов отметил, что в России существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах». Он призвал не преувеличивать и выпячивать отдельные случаи.

Вечером 16 мая более десяти мужчин окружили здание отдела полиции в Москве. Они ждали появления Заурбековой, попросившей у стражей порядка оградить ее от родственников, желающих насильно вернуть девушку в Чечню.

Позднее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщил, что Заурбекова покинула отделение полиции. По его словам, девушка находится в безопасном месте, он пообещал следить за ее судьбой.

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      Марина Совина
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