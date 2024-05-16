Сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку укрыли в безопасном месте

Мельников: сбежавшая от родни чеченка Заурбекова находится в безопасном месте

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая из-за насилия в семье и прятавшаяся в отделении полиции на Каширском шоссе в Москве, находится в безопасном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников

По его словам, девушки в ОМВД Нагатино-Садовники нет. Он пообещал, что ОНК будет следить за ее судьбой.