Сбежавшая от родни чеченка записала видео из окруженного отдела полиции в Москве

Прятавшаяся от родни в окруженном полицейском участке в Москве чеченка записала видео. Кадры публикует Telegram-канал правозащитной группы «Марем».

19-летняя Лия Заурбекова рассказала, что добровольно приняла решение уйти из дома. Она опасается, что ее насильно заберут домой.

Кроме того, девушка поведала, что, когда она в сопровождении полицейских пыталась выйти из отделения, неизвестные начали хватать ее за руки, не обращая внимания на стражей порядка. Заурбекова опасается, что ей могут причинить вред, если до нее доберутся ее родственники.

Ранее сообщалось, что Заурбекова сбежала из-за психологического и морального насилия. Позднее ее отпустили из полиции, сейчас местоположение девушки неизвестно.