Сбежавшую от родни чеченскую девушку отпустили из полиции

Сбежавшую от родни чеченскую девушку отпустили из отдела полиции в Москве

19-летнюю Лию Заурбекову, сбежавшую от родни в Чечне, отпустили из московского отдела полиции в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушка пряталась в полиции от родственников, окруживших здание и желающих насильно вернуть ее домой. Она утверждает, что является совершеннолетней, добровольно ушла из дома и просила не выдавать ее семье.

Где сейчас находится Заурбекова — неизвестно.

Заурбекова скрылась 13 мая, но позднее встретила у своего убежища отца и вызвала стражей порядка. Когда Заурбекову привезли в отделение, там ее уже ждали родственники, желающие увести девушку обратно в республику.