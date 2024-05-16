В Москве неизвестные окружили отдел полиции со сбежавшей от родни чеченкой

Неизвестные окружили в Москве отдел полиции со сбежавшей из дома чеченкой

В Москве неизвестные окружили отдел полиции. Об этом сообщает Baza.

В здании на Каширском шоссе находится девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома из-за психологического и физического насилия. Лия Заурбекова скрылась 13 мая, но позднее встретила у своего убежища отца и вызвала стражей порядка. Когда Заурбекову привезли в отделение, там ее уже ждали родственники, желающие увести девушку обратно в республику.

В 2022 году 26-летняя Седа Сулейманова бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели без ее желания выдать замуж. Правозащитники помогли чеченке найти в Северной столице работу и жилье. Летом 2023 года ее насильно вывезли в Чечню, после чего она бесследно исчезла.