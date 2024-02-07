Стала известна возможная судьба вывезенной из Петербурга 26-летней чеченки

С вывезенной из Петербурга чеченкой Сулеймановой могли расправиться родственники

С уроженкой Чечни 26-летней Седой Сулеймановой, которую летом 2023 года насильно вывезли из Санкт-Петербурга, могли расправиться родственники. О ее возможной судьбе стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Издание со ссылкой на данные источников отметило, что Сулейманова не выходила на связь уже в течение 150 дней. Правозащитники после появления этой информации обратились в Следственный комитет России с просьбой провести проверку.

Портал напомнил, что девушку вернули на родину, заподозрив в краже 150 тысяч рублей. Молодой человек Сулеймановой Станислав Кудрявцев уверял, что в его отсутствие сотрудники петербургской полиции пришли к ним квартиру, забрали ее и передали чеченским силовикам. Адвокат утверждал, что разговор с чеченкой оборвался после того, как ее довезли до аэропорта Пулково.

Парень Сулеймановой ради их отношений принял ислам и неоднократно просил, чтобы родственники девушки позволили им быть вместе.

После обнародования истории в средствах массовой информации в Чечне с Сулеймановой выпустили видео, в котором говорилось, что девушка находится в нормальном состоянии. Однако в ролике, опубликованном омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым, пользователи заметили у бывшей беглянки синяк на шее, который она прикрывала платком.

Сулейманова оказалась в Петербурге в октябре 2022 года. Она рассказала правозащитникам, что бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели без ее желания выдать замуж. Правозащитники помогли чеченке найти в Северной столице работу и жилье.

Ранее сообщалось, что во Внуково задержали чеченку Селиму Исмаилову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия.