В Москве задержали сбежавшую от семьи чеченку

Во Внуково задержали чеченку Исмаилову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия

В московском аэропорту Внуково задержали жительницу Чечни Селиму Исмаилову, которая пыталась сбежать из семьи из-за домашнего насилия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кризисной группы СК SOS» (включена Минюстом России в реестр иноагентов).

По данным канала, девушка регулярно подвергалась побоям отца и планировала уехать в Германию, где жила с 12 до 18 лет. Там она обращалась в Управление по делам молодежи Германии с жалобами на побои в семье, однако из-за давления матери ей пришлось от своих слов отказаться.

Между девушкой и родителями постоянно возникали ссоры, в результате чего в 2021 году отец увез ее в Чечню. По данным организации, отец постоянно избивал дочь и угрожал ее убить. Из Чечни девушка уехала в начале марта 2023 года.

Исмаилову задержали пограничники по подозрению в краже 85 тысяч рублей у родственницы по линии отца. При этом задержанная не знала о заведенном на нее уголовном деле. Отмечается, что после побега из Чечни девушка составила заявление, где указала, что ушла добровольно, и просила не искать ее с помощью правоохранительных органов.

Ранее четыре дагестанки, которые бежали от родственников из-за домашнего насилия, попытались покинуть Россию через сухопутную границу с Грузией, однако были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс» более чем на 11 часов.