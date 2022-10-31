В СПЧ раскрыли детали побега четырех дагестанок от родственников из России

Член СПЧ Меркачева: четыре сестры-дагестанки прятались от родственников в шелтере в Москве

Четыре сестры из Дагестана, которые попытались убежать от родственников через сухопутную границу России и Грузии, прятались в шелтере в Москве, где готовились к побегу. Детали дела раскрыла в своей колонке для «Московского комсомольца» член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Правозащитница Лейсан Маннапова рассказала, что дагестанское село, откуда родом девушки, живет по жестким традициям — там женщина не имеет права выходить из дома без мужчины. Помимо этого, побои считаются типичным методом воспитания. Родственники избивали девушек из-за подозрения в том, что они пропустили намаз. Девушки заявили, что систематически подвергались домашнему насилию, а также прошли через средневековую процедуру женского обрезания — такие операции по российским законам могут быть квалифицированы как легкий вред здоровью. Эта процедура обязательна для всех девочек села в 4-5 лет, призналась одна из сбежавших девушек.

Аминат Газимагомедова рассказывала, что ее пытала мать. Например, женщина приставляла ей к виску заряженный пистолет. Всем четырем девушкам запретили учиться после 7-го класса, с этого времени они находились в заточении. Хазижат Хизриеву насильно попытались выдать замуж за двоюродного брата. Она получила 50 тысяч рублей в качестве свадебного подарка, на которые девушки купили билеты в Москву, где они обратились в центр помощи жертвам домашнего насилия. Позже родственники обвинят девушек в якобы краже этих денег.

В этот центр, пишет Меркачева, пришла мать одной из девушек, представившись жертвой домашнего насилия и попросив предоставить ей «конспиративную квартиру». Она не подкрепила свой рассказ никакими документами, и сотрудники отправили ее фотографию девочкам, которые опознали родственницу. Позже сотрудникам начали поступать угрозы.

29 октября Хадижат и Патимат Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова попытались покинуть Россию через сухопутную границу с Грузией. Однако девушки были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс» более чем на 11 часов. Вместе с ними была адвокат Лейсан Маннапова, к границе приехали их родственники, которые хотели забрать девушек домой. Родственников не должны были пропустить на КПП, так как у них даже не было загранпаспортов. Девушки плакали и просили пограничников не отдавать их родственникам. Они угрожали, что прибегнут к самоубийству, если снова окажутся дома, так как не смогут терпеть домашнее насилие. Доказательствами побоев, а именно фотографиями кровоподтеков и синяков на теле, они поделились с Telegram-каналом «Кризисной группы СК SOS». Сейчас дагестанки находятся в безопасном месте на территории Грузии, однако родственники грозятся их найти.