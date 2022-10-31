Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 31 октября 2022Россия

В СПЧ раскрыли детали побега четырех дагестанок от родственников из России

Член СПЧ Меркачева: четыре сестры-дагестанки прятались от родственников в шелтере в Москве

Фото: Sage Friedman / Unsplash

Четыре сестры из Дагестана, которые попытались убежать от родственников через сухопутную границу России и Грузии, прятались в шелтере в Москве, где готовились к побегу. Детали дела раскрыла в своей колонке для «Московского комсомольца» член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Правозащитница Лейсан Маннапова рассказала, что дагестанское село, откуда родом девушки, живет по жестким традициям — там женщина не имеет права выходить из дома без мужчины. Помимо этого, побои считаются типичным методом воспитания. Родственники избивали девушек из-за подозрения в том, что они пропустили намаз. Девушки заявили, что систематически подвергались домашнему насилию, а также прошли через средневековую процедуру женского обрезания — такие операции по российским законам могут быть квалифицированы как легкий вред здоровью. Эта процедура обязательна для всех девочек села в 4-5 лет, призналась одна из сбежавших девушек.

Материалы по теме:
«Игнорировать проблему больше нельзя» ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
«Игнорировать проблему больше нельзя»ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
15 декабря 2021
«Тебе раздвигают ноги и достают нож» Как африканка в детстве пережила обрезание, бежала с родины и стала великой моделью
«Тебе раздвигают ноги и достают нож»Как африканка в детстве пережила обрезание, бежала с родины и стала великой моделью
13 января 2022

Аминат Газимагомедова рассказывала, что ее пытала мать. Например, женщина приставляла ей к виску заряженный пистолет. Всем четырем девушкам запретили учиться после 7-го класса, с этого времени они находились в заточении. Хазижат Хизриеву насильно попытались выдать замуж за двоюродного брата. Она получила 50 тысяч рублей в качестве свадебного подарка, на которые девушки купили билеты в Москву, где они обратились в центр помощи жертвам домашнего насилия. Позже родственники обвинят девушек в якобы краже этих денег.

В этот центр, пишет Меркачева, пришла мать одной из девушек, представившись жертвой домашнего насилия и попросив предоставить ей «конспиративную квартиру». Она не подкрепила свой рассказ никакими документами, и сотрудники отправили ее фотографию девочкам, которые опознали родственницу. Позже сотрудникам начали поступать угрозы.

29 октября Хадижат и Патимат Хизриевы, а также Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова попытались покинуть Россию через сухопутную границу с Грузией. Однако девушки были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс» более чем на 11 часов. Вместе с ними была адвокат Лейсан Маннапова, к границе приехали их родственники, которые хотели забрать девушек домой. Родственников не должны были пропустить на КПП, так как у них даже не было загранпаспортов. Девушки плакали и просили пограничников не отдавать их родственникам. Они угрожали, что прибегнут к самоубийству, если снова окажутся дома, так как не смогут терпеть домашнее насилие. Доказательствами побоев, а именно фотографиями кровоподтеков и синяков на теле, они поделились с Telegram-каналом «Кризисной группы СК SOS». Сейчас дагестанки находятся в безопасном месте на территории Грузии, однако родственники грозятся их найти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Элла Саад
Обсудить
Последние новости
Небензя анонсировал меры России по досмотру идущих по Черному морю судов
Российского подростка осудят за убийство пригласившего его в гости мужчины
Кремль назвал чушью предположение разведки Киева о двойниках Путина
Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога
Небензя заявил о поставленном кресте на гуманитарном измерении сделки по зерну
Назван гонорар Карелина за единственный в карьере бой по правилам MMA
Название мемуаров принца Гарри испугало королевскую семью
В США рассказали о проблемах при производстве турецкого танка Altay
Психолог рассказала о влиянии первого снега на самочувствие
ООН решила выяснить причины выхода России из сделки по зерну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.