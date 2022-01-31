В российском регионе впервые вынесли приговор по делу о «женском обрезании»

В Ингушетии детского гинеколога клиники «Айболит», которая провела операцию по обрезанию девятилетней девочке, суд признал виновной и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Это первый приговор, вынесенный в России по уголовному делу о принудительном «женском обрезании» несовершеннолетней, сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что мировой судья судебного участка № 15 в российском регионе признал виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью врача Изаню Нальгиеву, которая в июне 2019 года за 2000 рублей сделала девочке «ритуальное обрезание». От наказания женщина была освобождена 28 января в зале суда в связи с истечением срока давности по делу.

В свою очередь адвокаты проекта «Правовая инициатива» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) , занимающиеся проблемой калечащих операций на женских половых органах, в суде заявляли, что Нальгиеву следует привлечь к ответственности по более тяжким статьям. Кроме того, они требовали наказать руководителей клиники «Айболит».

Штраф в 30 тысяч рублей за калечащую операцию на половых органах у девятилетней девочки можно счесть абсолютно несправедливым наказанием, отметила старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

Юрист пояснила, что судья не стал назначать медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести психологического вреда, причиненного ребенку, хотя представители стороны защиты указали, что у девочки выявили психическое расстройство, возникшее вследствие калечащей операции.

В ноябре 2021 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана первая жалоба из России на принудительное «женское обрезание» у ребенка.

Согласно поступившей жалобе, в России отсутствует законодательная защита для детей в подобных случаях. Такие операции по российским законам могут быть квалифицированы как легкий вред здоровью. Детскому гинекологу, который выполнял клиторэктомию ребенку, грозил штраф до 40 тысяч или арест до четырех месяцев. Дело в отношении гинеколога было возбуждено в 2019 году, юристы требовали уголовного преследования, однако получили отказ из-за отсутствия состава преступления.