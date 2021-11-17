В ЕСПЧ подали жалобу из России на принудительное «женское обрезание»

В ЕСПЧ поступила жалоба о принудительном «женском обрезании» у 11-летней россиянки

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана первая жалоба из России на принудительное «женское обрезание» у ребенка. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Юристы проекта «Правовая инициатива» (выполняет функцию иностранного агента) обратились в Страсбург в интересах 11-летней россиянки, которой врачи Ингушетии сделали клиторэктомию по требованию отца в 2019 году.

Согласно поступившей жалобе, в России отсутствует законодательная защита для детей в подобных случаях. Такие операции по российским законам могут быть квалифицированы как легкий вред здоровью. Детскому гинекологу, который выполнял клиторэктомию ребенку грозит штраф до 40 тысяч или арест до четырех месяцев. Дело в отношении гинеколога возбуждено в 2019 году, юристы требовали уголовного преследования, однако получили отказ из-за отсутствия состава преступления.

Обвиняемая врач заявила, что исправляла патологию по медицинским показателям.

«В жалобе в ЕСПЧ мы указываем, что имеем претензии не столько к следствию, сколько к государству, которое не способно обеспечить детям защиту от насилия, ужесточить наказание за принудительное обрезание», — рассказала юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

На территории России проект фиксирует ежегодно около 1240 подобных калечащих операций, в частности в Дагестане и Ингушетии.

Минздрав не стал комментировать запрос «Коммерсанта» о жалобе в ЕСПЧ. Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что сейчас необходимо защищать врачей, так как «любая их ошибка — уголовное преследование».

Ранее жительница Дагестана рассказала, что в детстве пережила клиторэктомию — калечащую операцию по «женскому обрезанию», — но узнала об этом только в 42 года.