Оксана Пушкина назвала ответственных за калечащие девочек операции на Кавказе

В России, как и в других странах мира, за калечащие девочек операции по женскому обрезанию (клиторэктомию) ответственность должны нести религиозные фундаменталисты, а также родители, которых необходимо лишать родительских прав. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразила заместительница председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина.

Она подчеркнула, что подобные «чудовищные злодеяния» покрывают в том числе богословы запрещенной в России организации «Исламское государство». При этом Пушкина добавила, что женское обрезание часто ассоциируют с исламом, хотя операция не имеет прямого отношения к этой религии. Она предположила, что речь идет о доисламских практиках некоторых народов Африки, которые сохранились до наших дней.

«Как эти чудовищные злодеяния, покрываемые религиозными фундаменталистами, в том числе и богословами ИГИЛ, проникли на территорию России — вопрос к компетентным органам, — заявила Пушкина. — На мой взгляд, это чистой воды экстремизм». По ее мнению, те, кто практикует, поощряет и оправдывает женское обрезание, должны быть наказаны в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Она также напомнила, что ответственность должны нести и родители. Семейный Кодекс России предусматривает лишение родительских прав за «осуществление физического или психического насилия над детьми», «покушение на половую неприкосновенность детей», «умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей».

«Если и этого мало, то для того, чтобы обуздать безумных, необходимо принять специализированный закон, запрещающий на всей территории РФ клиторэктомию», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Пушкина добавила, что Госдума поднимала вопрос женского обрезания еще в 2016 году, но это ни к чему не привело. Она также напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация объединенных наций (ООН) давно осудили клиторэктомию и прочие калечащие операции на женских половых органах, однако в России «творящееся беззаконие не признают даже пока на уровне определений», а женское обрезание относят к «традиционным ценностям».

Ранее муфтият Дагестана выпустил фетву, в которой сказано, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения. В ней также говорится, что разрешено только удаление мешающей лишней кожи возле клитора компетентным специалистом.

Эксперты предположили, что не все мусульмане прислушаются к фетве, потому что муфтият — авторитет лишь для части верующих в Дагестане. Кроме того, не всегда женское обрезание делается по религиозным мотивам.